Stufenpromenade in Duisburg

Das „Problemgrundstück“ in Duisburg ist seit Jahren im Schwarzbuch zu finden. Hinter der Treppe findet sich kein Investor für das dahinter liegende Grundstück - jetzt soll es erneut ausgeschrieben werden. Bisher hat die Stadt nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Euro in das Gelände gesteckt, um es baureif zu machen.

