Nachwuchssorgen in Gemeinden Sternsinger dringend gesucht

Düsseldorf · In diesen Tagen ziehen in Nordrhein-Westfalen wieder die Sternsinger durch die Straßen. Sie bringen den Segen für ein gutes neues Jahr und sammeln Spenden für Kinder in Not. Das Problem: Etliche Gemeinden suchen junge Menschen, die mitmachen möchten.

04.01.2024 , 11:20 Uhr

Neun Sternsinger-Kinder bringen den Segen in Kleve 8 Bilder Foto: Evers, Gottfried (eve)