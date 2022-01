Segen To Go und Spendenkescher : Das ist dieses Jahr anders bei den Sternsingern in NRW

Caspar, Melchior und Balthasar, alias Frida (9), Pauline (5) und Emilia (8) mit Begleiterin Clara Grallath (von links) aus Moers, können den Segen mit einen Kescher an Klaus Stichmann übergeben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Corona-Richtlinien, Hygienekonzepte und Abstandsregeln erschweren erneut die übliche Segengabe der Sternsinger. Mancherorts ziehen sie trotzdem von Tür zu Tür, in vielen Städten haben sie sich Alternativen überlegt.

In Zweiergruppen gehen sie durch die Straßen, sie tragen Maske und haben einen Kescher in der Hand. Ganz ungewohnt ist das Bild, das sich bei dem Anblick der Sternsinger in Moers bietet. Denn zum Dreikönigstag werden auch in diesem Jahr nur vereinzelt Sternsinger zu sehen sein. Viele Gemeinden müssen um den 6. Januar herum erneut auf den Segen an der Haustür verzichten. Die aktuellen Corona-Bestimmungen sowie umfangreiche Hygienekonzepte stellen die Gruppen vor Herausforderungen: Die Kinder müssen Maske tragen, Abstand halten und im besten Fall getestet sein. Viele Gemeinden setzen daher auf Alternativen.

Die St. Josef Gemeinde in Moers ist eine der wenigen Ausnahmen. Hier gehen die Sternsinger dieses Jahr klassisch von Tür zu Tür. „Die Kinder sind getestet und tragen Masken. Außerdem wird drauf geachtet, dass sie in kleinen Gruppen laufen. Im besten Fall sind die Kinder aus einem Haushalt“, sagt Elisabeth Marquardt der Gemeinde St. Josef in Moers. Zusätzlich seien Tüten mit dem Segen und einem QR-Code für die Spende für Mehrfamilien- oder Mehrparteienhäuser vorbereitet. „Die Kinder sollten natürlich immer draußen bleiben. Diese Tüten werden dann in die Briefkästen gesteckt.“

Caspar, Melchior und Balthasar sind zusätzlich mit einem Kescher ausgestattet. So ist die Spendenabgabe auch mit Abstand möglich. Seit dem 3. Januar sind die Sternsinger in Moers unterwegs. „Dieses Jahr haben sich viele Kinder gemeldet, nachdem im vergangenen Jahr nichts stattfinden konnte“, sagt Marquardt. „Wir arbeiten seit September an einem Konzept. Da waren wir noch optimistisch, dass alles wieder seinen gewohnten Gang gehen kann. Dann mussten wir die Pläne Schritt für Schritt zurückfahren.“ Nun haben sie einen Mittelweg gefunden.

Die meisten Gruppen wollten dennoch den direkten Kontakt mit Menschen beim Haustürbesuch vermeiden, sagt Thomas Römer vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ mit Sitz in Aachen. Deshalb würden deutschlandweit und auch in NRW viele alternative Formen organisiert. Besonders häufig vertreten: der Segen „To Go“. Die Kinder bauen einen Infostand oder sogenannte „Sternsingerhaltestellen“ vor der Kirche oder auf einer Einkaufsstraße auf. Dort liegt dann der Segen in Form von Aufklebern aus und natürlich auch die Spendenbitte. „Das ist eine praktische Idee, um die Leute zu erreichen, die wegen der Pandemie vielleicht Angst haben, die Tür zu öffnen. Da findet alles auf Abstand statt und die Hygienekonzepte lassen sich besser einhalten“, so Römer.

Den Segen To Go gibt es unter anderem in einigen Teilen von Düsseldorf oder aber im Norden Duisburgs. „Viele Kinder bedauern sehr, dass sie keine Haustürbesuche machen und bei den Familien in Empfang genommen werden können“, sagt Paolina Renoth von der Gemeinde St. Marien Schwarzenberg in Duisburg. Dort haben die Sternsingergruppen auch gezielt Familien angeschrieben, ob ein Besuch erwünscht sei. „Da haben sich knapp ein Drittel positiv drauf zurückgemeldet. Die anderen Familien spenden lieber, ohne den Besuch.“ Die meisten Sternsingeraktionen finden am Wochenende nach dem Dreikönigstag statt.