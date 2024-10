Antrag auf Sterbehilfe Jasmin, 35, kämpft für ihren Tod

Eigentlich wollte Jasmin schon längst tot sein. Die Schutzengel-Figürchen, die die 35-Jährige ihren Freunden am vergangenen Weihnachtsfest gegeben hatte, waren als Abschiedsgeschenk gemeint gewesen. Die Patientenverfügung war unterschrieben, die Gutachten erstellt. Doch nun, da sich die Blätter hinter der Fensterscheibe wieder gelb färben, liegt Jasmin immer noch hier. In diesem Krankenbett in der immer gleichen Körperstellung mit verdrehtem Rumpf und nach rechts herabhängendem Kopf, in die sie ihre Krankheit gedrängt hat. In diesem Zimmer im Erdgeschoss, das einst eine Abstellkammer war, doch nun ihr Lebensmittelpunkt ist. In einem Haus in der Eifel, das ihren Eltern gehört, die sie Tag für Tag pflegen — auch in der Hoffnung, dass das Unumkehrbare sich umkehren lässt.