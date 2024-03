Bundespräsident bei der Ortszeit Steinmeier will in Espelkamp drei Tage zuhören

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen Dienstsitz vorübergehend in ein Hotel im ostwestfälischen Espelkamp verlegt. Noch bis Donnerstag bleibt das Staatsoberhaupt in der Stadt mit rund 27.000 Einwohnern im Kreis Minden-Lübbecke, um „tief hineinhorchen zu können in die Gesellschaft“, wie Steinmeier sagte. Wer das ernsthaft tun wolle, müsse vor allem Zeit mitbringen und zuhören. „Ortszeit“ nennt Steinmeier dieses Konzept, bei dem er jeweils rund drei Tage in kleine und mittelgroße Städte in Deutschland fährt. Espelkamp ist die zehnte dieser Reisen und die erste, die ihn nach Nordrhein-Westfalen führt. Die Stadt wurde unter anderem ausgewählt, weil sie vor 75 Jahren als Vertriebenenstadt gegründet wurde und nun so alt ist wie die Bundesrepublik und das Grundgesetz.