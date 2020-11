Tierischer Einsatz in Steinhagen : Feuerwehrleute retten ausgebüxtes Stachelschwein aus Carport

Steinhagen Die Feuerwehr in Steinhagen bei Bielefeld musste ein exotisches Stachelschwein einfangen. Das Tier war aus seinem Gehege geflohen und hatte sich unter einem Auto versteckt.

Feuerwehrleute haben ein ausgebüxtes Stachelschwein in Ostwestfalen aus einem Carport befreit. Ein Anwohner hatte die Polizei verständigt, weil sich ein Stachelschwein unter seinem Auto in Steinhagen versteckte, wie die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. „Wir konnten auf der Anfahrt kaum glauben, dass wir gleich auf ein Stachelschwein treffen sollten“, erklärt ein Sprecher. Normalerweise sind Stachelschweine in Teilen Asiens, Afrikas und Südeuropa zuhause. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.