Unfall in Steinfurt : Großraumtaxi mit Schülern kollidiert mit Traktor – sechs Verletzte

Steinfurt Mehrere Schüler und der Taxifahrer sind bei dem Unfall verletzt worden. Auf dem Heimweg von der Schule war das Fahrzeug von einem Traktor gerammt worden.

Bei der Kollision von einem Großraumtaxi mit einem Traktor in Steinfurt sind fünf Schüler und der Taxifahrer verletzt worden, die meisten schwer. So war eine 16-Jährige in dem Fahrzeug eingeklemmt worden, musste befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.