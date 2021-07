Fahrer gesucht : Polizei findet herrenloses Motorrad nach Unfall im Kreis Steinfurt

Steinfurt Der Polizei in Steinfurt war ein stark beschädigtes Motorrad auf einer Bundestraße aufgefallen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Er wurde zwischenzeitlich sogar mit dem Hubschrauber gesucht.

Die Polizei hat zu einem verunfallten Motorrad den Fahrer gesucht. Das herrenlose Gefährt war ohne Kennzeichen am Samstag in Wettringen im Kreis Steinfurt stark beschädigt auf einer Bundesstraße gefunden worden. Offenbar war es dort zu einem Unfall an der Leitplanke gekommen. Von einem Fahrer fehlte aber jede Spur, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Suche nach ihm kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.