Steinbruch bei Mesterscheid Polizist rettet 19-jährige Frau vor dem Ertrinken

Ein Polizist hat eine junge Frau in Hemer (Märkischer Kreis) vor dem Ertrinken gerettet. Sie war am Dienstagabend in einem See am Rande eines Steinbruchs bei Mesterscheid in eine lebensgefährliche Lage geraten. Wie genau das passieren konnte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die 19-Jährige befand sich an einer schwer zugänglichen Stelle des Sees. Der Polizist kletterte zu der jungen Frau und hielt ihren Kopf so lange über Wasser, bis die 19-Jährige mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden konnte, wie die Polizei mitteilte.