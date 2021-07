Ortschaften bei Euskirchen gefährdet : An Steinbachtalsperre droht weiterhin Dammbruch

Euskirchen An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen droht trotz des sinkenden Wasserstands und des aktuell guten Wetters weiterhin ein Bruch des Staudamms. Der Damm ist „äußerst instabil“, große Teile des Bauwerks sind weggebrochen.

Die Orte Swisttal und Rheinbach unterhalb der Talsperre an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz waren evakuiert worden. Der Kreis hatte die Bewohner am Freitag gewarnt, in die Häuser zurückzukehren. „Wenn Sie Ihr Zuhause noch nicht verlassen haben, tun Sie dies unbedingt“, hieß es in der Mitteilung.