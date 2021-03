Steigende Inzidenz in NRW : Opposition kritisiert Schulöffnungen als verantwortungslos

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule Wörter an eine Tafel (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Es fehle an begleitenden Tests und NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer blockiere sogar Städte, die wegen hoher regionaler Infektionszahlen mit den Schulöffnungen vorsichtiger umgehen wollen.

Die Oppositon hat den für diesen Montag geplanten Start des Wechselunterrichts an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen scharf kritisiert. „Einmal mehr zeigt sich, dass Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ohne Plan und ohne Voraussetzungen zu schaffen, Schulöffnungen verantwortungslos vorantreibt“, kritisierte Grünen-Fraktionsvorsitzende Josefine Paul am Sonntag in Düsseldorf . Auch die SPD sparte nicht mit Kritik.

Schnelltests stünden noch nicht zur Verfügung. Erst am Freitag habe die Landesregierung die Freigabe der Gelder dafür beantragt, so Paul. „Das heißt nichts anderes, als dass die Schulen ohne Teststrategie am Montag wieder an den Start gehen sollen.“ Die Landesregierung habe es versäumt, Vorkehrungen für die Schulen zu schaffen. Jüngere Schüler bis zur Klasse vier und Abschlussjahrgänge hatten schon am 22. Februar den Anfang gemacht. Am 15. März folgen nun die weiterführenden Schulen.