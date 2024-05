Wegen steigender Pegelstände Kirmes-Fahrgeschäfte am Rhein müssen umziehen

Eine kleine Kirmes am Rhein bei Bonn hat dem steigenden Wasserstand teilweise weichen müssen. Mehrere Schausteller beim Strandfest in Mondorf mussten ihre Fahrgeschäfte abbauen oder umsiedeln, wie Fahrgeschäftsbetreiber Pascal Brand sagte. Schon seit Freitag hätten sie an ihren Standorten am Fähranleger, nur wenige Meter vom Rheinufer entfernt, gebangt. Am Samstagmorgen war es unter anderem für das Spielgeschäft „Treasure Island“ so weit. Betreiber Brand räumte seinen Platz, als die ersten Wellen über den Uferrand schwappten. Zuerst hatte die „Kölnische Rundschau“ berichtet.