Steigende Infektionszahlen : Helios-Klinik in Siegburg verhängt Besucherstopp

Siegburg Steigende Corona-Infektionszahlen im Rhein-Sieg-Kreis haben die Helios-Klinik veranlasst, ein vorübergehendes Besuchsverbot zu verhängen. Außerdem haben sich zu viele Besucher nicht an die Regeln gehalten.

Von Samstag an verhängt die Helios-Klinik in Siegburg einen vorübergehenden Besucherstopp. Wie das Unternehmen mitteilt, werden Besuche bis zum 20. September nur noch in dringenden Ausnahmefällen gestattet, etwa in der Palliativmedizin. Grund seien die steigenden Corona-Infektionszahlen im Rhein-Sieg-Kreis.