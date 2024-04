Stefan Raab vs. Regina Halmich Der Verlierer steht eigentlich jetzt schon fest

Für Stefan Raab ist das Leben ein Wettkampf. Es geht darum, es sich und allen anderen zu beweisen, bis zur letzten Sekunde alles aus sich heraus zu holen. Zu siegen. Und zwar immer. The winner takes it all, der Verlierer ist ein Niemand. Ob er sich vor dem Hintergrund einen Gefallen getan hat, nach zwei Niederlagen in den Jahren 2001 und 2007 nun im September in Düsseldorf zum dritten Mal gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich anzutreten, muss bezweifelt werden. Hat der 57-Jährige doch viel zu verlieren – zum Beispiel den Nimbus des, wenn es nicht gerade der Boxring ist, kaum besiegbaren Zocker-Zampanos.