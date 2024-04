Boxkampf Raab/Halmich Lasst es bitte ein Scherz sein!

Es schien so abstrus, dass alle bis zuletzt an einen Aprilscherz glaubten: Stefan Raab kommt zurück, um gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Ring zu steigen. Schon allein die Nachricht, dass der 57-Jährige ein TV-Comeback plant, wäre für sich eine Sensation. Dass er nun zurückkehrt, um sich von Halmich zum dritten Mal sozusagen auf die Bretter schicken zu lassen, ist geradezu unfassbar, haarsträubend, irrwitzig. Und damit auch typisch Raab, der es immer perfekt verstanden hat, Erwartungen zu unterlaufen und sich nie oder wenig darum scherte, was die mediale Öffentlichkeit über ihn dachte. Raabs Maßstab, seine Leitlinie waren stets der eigene, von Ehrgeiz befeuerte Spaßfaktor und die Meinung des Publikums. Wenn das passte, war alles gut.