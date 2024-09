Raab kündigt Comeback an Boxkampf verloren, trotzdem gewonnen

Natürlich war es dann nichts mit der „Rückkehr der Killerplautze“, lief in Düsseldorf vor 13.000 Zuschauern ein vielleicht nicht gestählter, aber sichtlich durchtrainierter und vor Selbstbewusstsein strotzender Raab auf. Bis dahin galt es allerdings sowohl in der Halle als auch an den Bildschirmen eine zweistündige Durststrecke zu überstehen, bestand das Vorprogramm des von RTL live übertragenen Kampfes doch hauptsächlich aus prominenter Lobhudelei auf Raabs Talente, garniert mit einem Best-of seines Fernsehlebens. Ob nun Raab, der Kreative, der Musiker oder der Wettkämpfer, alle Facetten wurden ausführlich ausgebreitet und in Einspielfilmchen unter anderem von Michael „Bully“ Herbig über Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Anne Will bis zu Markus Lanz und Campino wohlwollend kommentiert. So ging ein Großteil der Zuschauer wohl schon vor der ersten Runde K.o..