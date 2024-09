Raab, Gallaghers, Gottschalk Das Comeback der Großmäuler

Kleines Quiz: Von wem stammen die nachfolgenden Zitate? 1. „Wenn ich kein Musiker wäre, weiß ich es nicht. Vielleicht Gott? Das wäre ein guter Job.“ 2. „Ich muss heute froh sein, wenn ich überhaupt noch skandaltauglich bin. Wenn du irgendwann mal in eine Kategorie rutschst, wo die Leute sagen ,Da passiert sowieso nichts‘, dann wird’s gefährlich.“ 3. „Was ist problematisch daran, in Stadien zu spielen, in Privatjets herumzufliegen und um 8 Uhr morgens Champagner zu trinken? Was ist daran falsch? Ich habe kein Problem damit. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Leute das haben.“ 4. „Nach dem Mauerfall steigt die Lebenserwartung in Ostdeutschland an. Man lebt also länger – das ist die gute Nachricht. Die schlechte: in Chemnitz.“