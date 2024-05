Festival in Dortmund Was ist eigentlich Steampunk?

Die zunächst literarische Strömung „Steampunk“ könnte man als eine Art Retro-Futurismus bezeichnen. Heute umfasst sie nicht mehr nur Geschriebenes, sondern gleich eine ganz eigene Welt: Verkleidungen („Cosplay“), Musik und Design finden in dieser Richtung ihre eigene Nische. Viele Menschen leben die Vorliebe dafür gemeinsam aus. In Nordrhein-Westfalen haben sie dazu zum Beispiel am Pfingstwochenende in Dortmund Gelegenheit, wo das „Once upon a Time“-Festival stattfindet. Doch was ist Steampunk eigentlich und wo gibt‘s sonst noch Veranstaltungen?