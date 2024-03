Steadfast Defender und Quadriga 2024 Fahren bald Kettenpanzer über die Autobahn?

Es ist eine der größten Übungen von Nato-Truppen und sie ist bereits in vollem Gange: Steadfast Defender. Auch die deutsche Bundeswehr ist daran beteiligt, Deutschland gilt in Europa als Drehscheibe für Truppenverlegungen an die Ostgrenze der Nato-Staaten. Auch Bürger in NRW könnten die Auswirkungen spüren.