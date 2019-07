Verkehrslage in NRW : Wartezeiten für Autofahrer auf der A40 und A46

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Zum Start in die neue Woche haben sich Autofahrer in Nordrhein-Westfalen auf Staus einstellen müssen. Auf der Autobahn 40 staute es sich am Montagmorgen auf bis zu acht Kilometern.

Autofahrer müssen sich am Montag im Berufsverkehr auf lange Wartezeiten in NRW einstellen. Um 8.39 Uhr gibt es insgesamt rund 232 Kilometer Stau. Wir zeigen, wo Sie am längsten brauchen.

Auf der A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Westhofener Kreuz und Volmerstein dauert mehr als 30 Minuten länger, acht Kilometer Stau. Dort steht ein defekter Lkw auf der Fahrbahn.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Duisburg-Wedau stockt es auf zehn Kilometern, 20 Minuten plus.

Auf der A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Bochum-Harpen und Essen-Frillendorf brauchen Autofahrer mehr als 20 Minuten länger, zahn Kilometer Stau.

Die A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West staut es sich acht Kilometern, 15 Minuten plus.

Auf der A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld-Oppum stockt der Verkehr auf sieben Kilometern, mehr als 15 Minuten plus.

(zim)