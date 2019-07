Viele Staus zum Ferienbeginn : Autofahrer brauchen Geduld auf der A3

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Zum Ferienauftakt müssen Autofahrer in NRW viel Geduld haben: Um 14 Uhr belaufen sich Staus und stockender Verkehr im Land auf 288 Kilometer.

In Nordrhein-Westfalen ist am Freitag zum Start der Sommerferien der Reiseverkehr angerollt. Nach der Zeugnisabgabe an die rund 2,5 Millionen NRW-Schüler bildeten sich bis zum frühen Nachmittag die ersten Staus vor allem auf der A3 bei Duisburg in Richtung Niederlande und im Raum Hagen auf der A45, wie ein Sprecher von Straßen.NRW erklärte. Bis zum Nachmittag werde mit längeren Staus gerechnet. Stellenweise betrugen die Verzögerungen 20 bis 30 Minuten. Größere Unfälle mit Spursperrungen gab es zunächst nicht.