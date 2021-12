Volle Autobahnen in NRW : Hier drohen Staus vor Weihnachten

Düsseldorf Auf den Autobahnen in NRW kann es vor Weihnachten noch einmal richtig voll werden. Besonders im Rheinland und in Teilen des Ruhrgebiets sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen.

Düsseldorf Vor den Feiertagen wird es auf den Autobahnen nach Einschätzung des ADAC voll werden – insbesondere am 22. Und 23. Dezember. „Besonders an den Nachmittagen der beiden Tage müssen sich Reisende auf Verzögerungen einstellen. Dann sind Familienbesucher, Urlauber und Berufspendler gleichzeitig unterwegs“, sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.

Der ADAC geht insgesamt davon aus, dass es an Weihnachten mehr Verkehr geben wird als im Vorjahr. „Denn 2020 war die Mobilität im Winter durch den Teil-Lockdown stark eingeschränkt“, sagte Suthold. Im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr auf den Autobahnen in NRW vom 21. bis 31. Dezember insgesamt auf eine Länge von 625 Kilometern.

Die gute Nachricht für alle Autofahrer in diesem Jahr lautet: Es wird auf den Autobahnen laut ADAC nicht so voll werden wie an Weihnachten vor der Pandemie. Denn von Staubelastungen durch Skiurlauber, die in Richtung Alpenländer fahren, geht der ADAC Nordrhein aufgrund von coronabedingten Einschränkungen in den Wintersportgebieten diesmal nicht aus.