Stauprognose für NRW Diese Strecken sollten Autofahrer an Pfingsten besser meiden

Die größten Verkehrsstörungen auf den Autobahnen erwartet der ADAC in NRW am Freitagnachmittag von 14 bis 19 Uhr sowie am Pfingstmontag. Auch am Samstag kann es vormittags noch voller werden. „Der Freitag wird durch das Zusammentreffen von Berufspendlern und Kurzurlaubern wieder zur absoluten Geduldsprobe“, sagt Suthold. Im Jahr 2022 war der Freitag vor Pfingsten bundesweit der drittstaureichste Tag des Jahres. Wer trotzdem am Freitag losfahren möchte, dem rät der ADAC Experte, zumindest auf die Abendstunden auszuweichen.