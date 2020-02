ADAC-Bilanz für 2019 : Hier stehen Autofahrer in NRW am häufigsten im Stau

Im Außenspiegel eines Autos ist ein Stau auf der Autobahn zu sehen (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Der ADAC hat die Staubilanz für das Jahr 2019 veröffentlicht. Demnach stehen Autofahrer in NRW erneut am längsten im Stau. Wann und wo es besonders voll war, haben wir für Sie zusammengefasst.

Nordrhein-Westfalen belegt in der aktuellen ADAC Staubilanz unverändert den Spitzenplatz. Mehr als ein Drittel aller bundesweiten Stauereignisse, dazu zählen Staus und stockender Verkehr, entfiel 2019 weiterhin mit 39 Prozent auf NRW. Auch bei den Staukilometern (32 Prozent) und Staustunden (33 Prozent) hatte NRW den größten Anteil. Insgesamt gab es in NRW 2019 Staus mit einer Länge von 453.000 Kilometern. Das ist ein Rückgang von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die gewaltigen Pendlerströme und der starke Transitverkehr in NRW sorgen in Kombination mit der hohen Anzahl von Baustellen unverändert für großes Staupotenzial“, erklärt Verkehrsexperte Roman Suthold vom ADAC Nordrhein. Wenn es in unserer Region viele Staus gibt, sehen Sie hier tagesaktuell, wo es sich gerade am längsten staut.

Hier war es besonders voll

Viel Geduld brauchten Autofahrer in NRW, wie auch im vergangenen Jahr, auf den Autobahnen A1, A40, A3 und A46. Der Autobahnabschnitt mit den meisten Staus war die A40 zwischen Essen und Dortmund (15.940 Meldungen). Bezogen auf die Anzahl der Staukilometer je Kilometer Autobahn erreichte der Abschnitt ebenfalls den NRW-Höchstwert (875) und lag damit auch bundesweit vorne.

Am längsten steckten die Autofahrer in NRW auf der A1 zwischen Köln und Dortmund im Stau und stockenden Verkehr (12.753 Stunden). Die Gesamt-Staulänge lag hier bei 32.196 Kilometern. Auf Grundlage der neuen Kenngröße Stau-Belastung (Dauer eines Staus mal Länge) waren mit 38.092 Kilometer mal Stunden die Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer auf diesem Abschnitt am größten. Den mit 28 Kilometern längsten Stau in NRW gab es am 31. Oktober 2019 auf der A 3 (Köln - Arnheim) zwischen Ratingen-Ost und Oberhausen.

Zu den bundesweiten TOP-15-Abschnitten mit den meisten Staukilometern je Autobahnkilometer auf den übrigen Autobahnen zählten alleine elf aus NRW:

A 40 Essen - Dortmund (1.): 875 Kilometer

A 559 Köln-Porz - Köln-Gremberg (3.): 686 Kilometer

A 40 Duisburg - Essen (4.): 683 Kilometer

A 43 Recklinghausen - Wuppertal (6.): 499 Kilometer

A 46 Düsseldorf - Wuppertal (7.): 493 Kilometer

A 59 Bonn - Köln (8.): 472 Kilometer

A 45 Hagen - Dortmund (10.): 421 Kilometer

A 565 Bonn - Meckenheim (11.): 407 Kilometer

A 57 Köln - Krefeld (12.): 363 Kilometer

A 52 Düsseldorf - Essen (14.): 352 Kilometer

A 42 Kamp-Lintfort - Dortmund (15.): 338 Kilometer

An diesen Tagen gab es die meisten und längsten Staus in NRW

Der Tag mit den meisten Staumeldungen in NRW war Dienstag, der 8. Oktober (1634 Kilometer). Am Montag, den 18. November summierten sich die Staus in NRW auf eine Gesamtlänge von 3277 Kilometern (Höchstzahl). Die Staudauer erreichte am 19. Februar mit 2143 Stunden den Maximalwert. Deutschlandweit waren der 18. April (Gründonnerstag), 29. Mai (Mittwoch vor Christi Himmelfahrt), 2. August und 2. Oktober (Mittwoch vor dem Tag der Deutschen Einheit) mit einer Gesamtlänge von jeweils rund 8000 Kilometern Stau und stockendem Verkehr die staureichsten Tage 2019.

Im Verlauf des Jahres 2019 maß der ADAC bundesweit im August die meisten Staukilometer (151.049). Den Monats-Spitzenwert bei den Staumeldungen (70.864) und der Staudauer (54.161) erreichte der Oktober. In NRW gab es im Oktober sowohl die meisten Staumeldungen (26.032) als auch die meisten Staukilometer (46.152). Bei der Staudauer lag der Februar mit 21.152 Stunden vorne.

(dtm)