Morgenlage in NRW : Stau auf A57 nach LKW-Unfall

Düsseldorf Am Dienstagmorgen stockt der Verkehr auf zahlreichen Autobahnen: Autofahrer brauchen unter anderem auf der A57 deutlich länger. Bei der Bahn gibt es eine Signalstörung zwischen Bonn und Köln.

Pendler in Nordrhein-Westfalen müssen am Dienstag eine Menge Geduld mitbringen und auf vielen Straßen mit Verzögerungen rechnen. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von rund 226 Kilometern im Bundesland (Stand 8.30 Uhr). Die Deutsche Bahn teilte am Morgen mit, dass die Bahnhöfe Bonn-Hauptbahnhof, Remagen und Andernach zunächst nicht angefahren werden. Grund dafür ist der DB zufolge eine Signalstörung zwischen Köln und Bonn. Die Züge des Fernverkehrs werden demnach umgeleitet, die Ersatzhaltestelle ist Bonn-Beuel. Die Züge sind laut DB in beide Fahrtrichtungen etwa 30 Minuten.