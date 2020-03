Verkehr in NRW : 20 Kilometer Stau auf A52 bei Mönchengladbach

Düsseldorf Am Dienstagmorgen stockt der Verkehr auf zahlreichen Autobahnen in NRW. Im Berufsverkehr gibt es mehr als 140 Kilometer Stau.

Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen am Dienstagmorgen eine Menge Geduld mitbringen. Auf der A3 gebe es rund acht Kilometer stockenden Verkehr zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg (in Richtung Köln). Außerdem werde die Anschlussstelle Köln-Dellbrück auf der A3 ab 11 Uhr aufgrund von Reparaturen kurzfristig gesperrt, teilte Straßen.NRW am Morgen mit.