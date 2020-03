Morgenlage in NRW : Stau auf A3 und in Köln durch Wasserrohrbruch

Stau auf A3 und in Köln durch Wasserrohrbruch

Morgenlage in NRW

Düsseldorf Am Mittwochmorgen stockt der Verkehr auf zahlreichen Autobahnen. Auch durch den Wasserrohrbruch auf einer Hauptverkehrsstraße in Köln gibt es Probleme im Berufsverkehr.

Nach dem Wasserrohrbruch in der Inneren Kanalstraße in Köln ist die Verkehrslage im Stadtgebiet weiterhin angespannt. „Es wird weiter zu Beeinträchtigungen kommen“, sagte ein Sprecher der Polizei Köln am Mittwochmorgen.