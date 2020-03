Verkehr in NRW : Sperrung nach tödlichem Unfall auf A4 Richtung Köln

Verkehr in NRW

In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto). Foto: dpa-tmn/Stephan Jansen

Düsseldorf Auf der A4 hat es am Montagmorgen einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Ein Mensch starb dabei. Die Autobahn ist gesperrt.

Auf der A4 gibt es am Montagmorgen nach einem schweren Unfall mit einem Todesopfer eine Sperrung: Die Autobahn von Aachen Richtung Köln ist zwischen Merzenich und Elsdorf gesperrt. derzeit werden die Fahrzeuge im Stau von der Autobahn abgeleitet, sagte eine Sprecherin der Polizei in Köln. In den Unfall waren ein Lastwagen, ein Auto und ein Van verwickelt. Zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt, sagte die Sprecherin.