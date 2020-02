Verkehr in NRW : Stockender Verkehr auf A40 und A46 nach Unfällen

Verkehr in NRW

In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Zwei Unfälle auf der A40 und A46 sorgen in NRW am Dienstagmorgen für lange Wartezeiten für Pendler. Die Verzögerungen betragen vielerorts über 30 Minuten.

Pendler in Nordrhein-Westfalen müssen am Dienstag eine Menge Geduld mitbringen und nach zwei Unfällen mit Verzögerungen rechnen. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von rund 230 Kilometern im Bundesland (Stand 8.15 Uhr).

Besonders langsam geht es am Dienstagmorgen auf der A40 in Dortmund Richtung Duisburg voran, Autofahrer müssen zwischen Venlo und Wachtendonk nach einem Unfall mit mehreren Lkw in einer Baustelle eine halbe Stunde mehr einplanen. Zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mönchengladbach-Neuwerk verzögert sich die Fahrt wegen stockenden Verkehrs auf vier Kilometern um zehn Minuten.