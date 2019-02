Verkehrslage in NRW : Langer Stau auf A59 nach Unfall mit mehreren Autos

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Pendler in NRW müssen sich am Freitagabend gedulden. Auf der A59 zwischen Düsseldorf und Monheim ist nur ein Fahrstreifen frei. Wir geben einen Überblick über die Lage in der Region.

Am Freitagabend stehen in der Region viele Pendler im Stau. Auf mehreren Autobahnen heißt es: Zeit mitbringen. Insgesamt staut sich der Verkehr um 18.30 Uhr noch auf einer Länge von rund 80 Kilometern. Ein Überblick.

Auf der A59 in Richtung Köln gibt es zwischen Düsseldorf-Garath und Monheim einen sechs Kilometer langen Stau. Dort hat es einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Aktuell ist nur ein Fahrstreifen frei.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A4 Köln Richtung Aachen ist im Kreuz Aachen die Verbindung zur A544 gesperrt. Dort wird ein Lastwagen geborgen, dessen Tank zerstört worden ist.

Autofahrer stehen auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Beckum und Oelde nach einem Unfall etwa fünf Kilometer im Stau.

Pendler auf der A3 brauchen Geduld: In Richtung Köln staut sich der Verkehr zwischen Siebengebirge/Königswinter und Kreuz Bonn/Siegburg auf einer Länge von zehn Kilometer. Dort waren drei Lastwagen in einen Unfall verwickelt gewesen.

