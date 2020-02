Morgenlage in NRW : Lange Staus auf A40 und A57 im Berufsverkehr

Morgenlage in NRW

In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Am Mittwochmorgen stockt der Verkehr auf zahlreichen Autobahnen: Autofahrer brauchen auf der A40 und der A57 deutlich länger.

Pendler in Nordrhein-Westfalen müssen am Mittwoch eine Menge Geduld mitbringen und auf vielen Straßen mit Verzögerungen rechnen. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von rund 302 Kilometern im Bundesland (Stand 8.50 Uhr).

Autofahrer müssen am Morgen zwischen Bochum-Hamme und Essen-Kray viel Geduld mitbringen. Auf der A40 in Richtung Essen staut sich der Verkehr auf einer Länge von rund 15 Kilometern, die Verzögerung beträgt dort 45 Minuten.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Lange Verzögerungen gibt es auch auf der A57 in Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Moers und Kreuz Meerbusch dauert es am Morgen 30 Minuten länger, dort staut sich der Verkehr auf einer Länge von 15 Kilometern. In Richtung Köln zwischen Dormagen und Kreuz Köln-Nord dauert es bei stockendem Verkehr auf acht Kilometern rund 15 Minuten länger.