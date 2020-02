Morgenlage in NRW : Lange Staus auf A3 und A52 im Berufsverkehr

Morgenlage in NRW

In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Zwei Unfälle auf der A40 und A46 sorgen in NRW am Dienstagmorgen für lange Wartezeiten für Pendler. Die Verzögerungen betragen vielerorts über 30 Minuten.

Pendler in Nordrhein-Westfalen müssen am Mittwoch eine Menge Geduld mitbringen und nach Unfällen mit Verzögerungen rechnen. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von rund 315 Kilometern im Bundesland (Stand 8.25 Uhr).

Autofahrer müssen am Morgen am Kreuz Breitscheid viel Geduld mitbringen. Wegen eines Unfalls auf der A52 in Richtung Düsseldorf staut sich der Verkehr auf einer Länge von rund 10 Kilometern, die Verzögerung beträgt laut Übersicht von Straßen.NRW etwa eine Stunde. Wegen Bergungsarbeiten ist nur eine Spur frei.