Verkehrslage in NRW : Eine Stunde Stau auf der A52 zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Pendler in NRW müssen sich am Freitagmorgen gedulden - wieder hat es Glateisunfälle gegeben. Die A2 ist bei Bielefeld gesperrt. Wir geben einen Überblick über die Lage in der Region.

Der Freitagmorgen beginnt für einige Pendler mit Stau. Auf vielen Autobahnen heißt es: Zeit mitbringen. Insgesamt staut sich der Verkehr um 8.35 Uhr auf einer Länge von 160 Kilometern. Ein Überblick.

Auf der A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Kreuz Köln-West und Köln-Bocklemünd dauert es nach einem Unfall mehr als 20 Minuten länger, acht Kilometer stockender Verkehr.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen/Lippe weiter gesperrt. Aktuell sechs Kilometer Stau ab Kreuz Bielefeld. Dort wird ein Lkw geborgen.

Auf der A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Henrichenburg und Kreuz Recklinghausen dauert es etwa 45 länger, acht Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei.

Auf der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Hilden und Kreuz Ratingen-Ost dauert es etwa 30 Minuten länger, sieben Kilometer Stau wegen Bauarbeiten.

Auf der A4 Köln Richtung Aachen im Kreuz Aachen ist die Verbindung zur A544 Richtung Aachen gesperrt. Dort hat sich ein Lkw den Tank aufgerissen. Jetzt muss die Fahrbahn gereinigt werden.

Auf der A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Frillendorf etwa 20 Minuten plus, acht Kilometer Stau.

Auf der A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heimaterde und Mülheim dauert es 30 Minuten länger, acht Kilometer Stau.

Auf der A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Holsterhausen mehr als 30 Minuten plus, sieben Kilometer Stau.

Auf der A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen/Herten und Herne-Eickel dauert es mehr als 20 Minuten länger, acht Kilometer stockender Verkehr.

Auf der A43 Recklinghausen Richtung Münster zwischen Nottuln und Kreuz Münster-Süd mehr als 30 Minuten plus, zehn Kilometer stockender Verkehr.

Auf der A46 Düsseldorf Richtung Heinsberg ist die Ausfahrt Neuss-Uedesheim bis etwa 9 Uhr gesperrt.

Auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Grevenbroich und Kreuz Neuss-West dauert es 20 Minuten länger, acht Kilometer stockender Verkehr.

Auf der A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mönchengladbach-Neuwerk etwa eine Stunde plus, sechs Kilometer Stau.

Auf der A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Moers-Kapellen und Kreuz Meerbusch dauert es mehr als 20 Minuten länger, neun Kilometer stockender Verkehr

Auf der A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Chorweiler und Dreieck Neuss-Süd mehr als 30 Minuten plus, acht Kilometer Stau. Dort steht ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(lukra)