Verkehrslage am Morgen : Lastwagen-Unfall auf A4 sorgt für 20 Kilometer Stau

Foto: dpa-tmn/Stephan Jansen In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Am Dienstagmorgen staut es sich an vielen Stellen auf den Straßen in NRW. Nach Unfällen kommt man auf zwei Autobahnen nur langsam voran, auf den vielbefahrenen Pendlerrouten stockt zudem der Verkehr.

Der Berufsverkehr ist am Dienstagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von rund 176 Kilometern im Bundesland (Stand 7.45 Uhr).

Besonders langsam geht es am Dienstagmorgen auf der A4 in Richtung Köln zwischen Overath und Kreuz Köln-Ost voran. Hier müssen Autofahrer eine Stunde mehr einplanen. Nach einem Unfall mit einem Lkw gibt es Stau auf einer Strecke von 20 Kilometern. Ganze 45 Minuten dauert es hingegen zwischen Merzenich und Kerpen auf sechs Kilometern. Dort ist wegen Aufräumarbeiten nur ein Fahrstreifen frei.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A57 in Richtung Köln müssen Autofahrer etwa 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Bei acht Kilometern Stau zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Oppum geht die Fahrt dort langsamer voran.

30 Minuten länger dauert es etwa auch auf der A46 in Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Elberfeld und Haan-Ost - bei sieben Kilometern Stau.

Auf der A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf summiert sich die Wartezeit bei stockendem Verkehr auf 10 Kilometern zwischen Schiefbahn und Büderich auf 20 Minuten.

(ala/dpa)