Stau in NRW zu Beginn der Herbstferien auf A3, A40 und A46 - Autofahrer brauchen Geduld

Verkehrslage zum Ferienstart in NRW : Staus auf A3, A40 und A46 - Autofahrer brauchen Geduld

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Zum Start in die Herbstferien gibt es in Nordrhein-Westfalen am Freitag zahlreiche Staus auf den Autobahnen. Derzeit besonders betroffen ist der Berufsverkehr auf der A3, A40 und A46.

Die Herbstferien in NRW beginnen, insgesamt gibt es aktuell über 300 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 15.59 Uhr):



Auf der A3 Köln in Richtung Oberhausen zwischen Solingen und Kreuz Ratingen Ost gibt es derzeit zehn Kilometer stockenden Verkehr an einer Baustelle, die Verzögerung beträgt 30 Minuten.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der Strecke Köln in Richtung Arnheim zwischen Kreuz Breitscheid und Kreuz Oberhausen ist derzeit auf mehr als 15 Kilometern Stop and Go an einer Baustelle, es dauert etwa 45 Minuten länger.

Auf der Strecke Oberhausen Richtung Köln gibt es derzeit zwischen Kreuz Hilden und Solingen sechs Kilometer stockenden Verkehr. Es dauert rund 20 Minuten länger.

Auf der A40 gibt es mehrere Verzögerungen: Dortmund in Richtung Essen zwischen Dortmund-Dorstfeld und Dortmund-Lütgendortmund stockt der Verkehr auf vier Kilometern, es dauert rund zehn Minuten länger.

Duisburg in Richtung Essen zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum stockt der Verkehr auf fünf Kilometern, es dauert ebenfalls rund zehn Minuten länger.

Essen in Richtung Duisburg zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Frohnhausen stockt der Verkehr auf vier Kilometern, auch hier dauert es rund zehn Minuten länger.

Auf der A46Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Sonnborner Kreuz und Wuppertal-Barmen staut es sich auf acht Kilometern. Die Verzögerung beträgt in etwa eine Stunde. Dort wurde ein LKW gelöscht, es ist nur ein Fahrstreifen frei. Zwischen Haan-West und Wuppertal-Cronenberg stockt es auf fünf Kilometern, es dauert etwa 15 Minuten länger.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(csr/mro/mba)