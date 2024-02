„Stauland Nummer eins“ Weniger Staus auf NRW-Autobahnen als vor Corona – aber Tendenz steigend

Bundesweit ist NRW laut der Statistik weiter „Stauland Nummer eins“. Der ADAC zählte auf den NRW-Autobahnen 2023 über 167.000 Staus. Das ist mehr als ein Drittel der Gesamtzahl in Deutschland. Neben steigenden Pendlerzahlen sieht der ADAC die marode Infrastruktur verbunden mit vielen Baustellen als Grund für die zunehmenden Staus. Im vergangenen Jahr lagen demnach 40 bis 50 Prozent aller Autobahnbaustellen in Deutschland in NRW. Auf den Autobahnen in NRW gab es 2023 in der Spitze zeitgleich mehr als 600 Baustellen.