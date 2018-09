Stau in NRW: Vier Kilometer Stau nach Unfall auf A3

Düsseldorf Am Freitagmorgen stockt der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Auf der A3 zwischen dem Kreuz Hilden und dem Kreuz Ratingen-Ost staut sich der Verkehr auf einer Länge von vier Kilometern. Auch auf anderen Autobahnen brauchen Pendler Geduld.

Am Freitagmorgen gibt es rund 60 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen (Stand: 8.25 Uhr). Auf der A3 in Richtung Oberhausen gab es am frühen Morgen zwischen dem Kreuz Hilden und dem Kreuz Ratingen-Ost einen Unfall und zwischenzeitlich Verzögerungen von mehr als einer halben Stunde. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt: Der Verkehr stockt auf einer Länge von vier Kilometern.