Stau in NRW: Unfall auf der A3 mit Transporter und Polizeiautos

Verkehrslage in NRW : Unfall auf der A3 mit Transporter und Polizeiautos

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Auf der A3 ist ein Kleintransporter in eine Unfallstelle mit zwei Polizeiwagen gefahren. Auf der Autobahn hat sich ein langer Stau gebildet. Auch auf anderen Strecken in NRW müssen Autofahrer am Mittwochmorgen mehr Zeit einplanen, weil der Verkehr stockt. Eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf vielen Autobahnen in NRW kommt der Verkehr am Mittwochmorgen nur langsam voran. Autofahrer müssen auf diesen Strecken Geduld haben. Insgesamt gibt es derzeit rund 124 Kilometer Stau und stockenden Verkehr in NRW. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region (Stand: 9.10 Uhr):

Rund um Köln müssen Autofahrer mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Zum Beispiel auf der A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Kreuz Bliesheim und Dreck Erfttal und zwischen Kreuz Köln-West und Kreuz Köln-Nord. Dort stockt der Verkehr, die Fahrt dauert dadurch einige Minuten länger.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A3 Frankfurt Richtung Köln staut sich der Verkehr zwischen Neuwied und Bad/Honnef/Linz über mehrere Kilometer. Der Grund sind zwei Unfälle mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Polizeiwagen sicherten in der Nacht eine Unfallstelle mit zwei Lastwagen ab, die der Fahrer eines Kleintransporters übersah, sagte ein Sprecher der Polizei Montabaur. Der Transporter fuhr in die Einsatzfahrzeuge. Zwei Personen wurden verletzt, darunter aber keine Polizisten. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit. Die Polizei bittet, eine Rettungsgasse freizuhalten.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Wegen eines umgekippten Kieslasters müssen Autofahrer auf der A44 mit erheblichen Verspätungen rechnen. Ein Lastwagenfahrer kam am frühen Morgen zwischen dem Kreuz Werl und Unna-Ost aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Er rauschte in Richtung Dortmund mit seinem mit Steinen beladenen Kipplaster in die Mittelleitplanke und stürzte um. Teile des Fahrerhauses stürzten auf die Leitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Ladung des Lasters verteilte sich auf der Straße. Die Polizei empfiehlt, den Streckenabschnitt zu umfahren. Die Aufräumarbeiten werden nach ersten Angaben vom Mittwoch voraussichtlich bis zum Mittag andauern.

Auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf stockt und staut sich der Verkehr an mehreren Stellen. Zwischen Grevenbroich und Kreuz Neuss-West müssen Autofahrer auf einer Strecke von etwa mehreren Kilometern mehr Fahrzeit einplanen. Auf derselben Autobahn staut sich der Verkehr auch zwischen Dreieck Neuss-Süd und Düsseldorf Bilk. Stau gibt es in der Richtung Wuppertal zusätzlich zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Oberbarmen. Ebenfalls auf der A46, aber Wuppertal Richtung Düsseldorf, staut sich der Verkehr zwischen Düsseldorf-Wersten und Düsseldorf-Bilk.

Auf der A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf geht es zwischen Kaarst-Nord und Büderich nur langsam voran. Dort dauert die Fahrt etwa 20 Minuten länger.

Auf der A57 Nimwegen Richtung Köln geht es zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Zentrum ebenfalls nur langsam voran. Wegen stockendem Verkehrs verlängert sich die Fahrzeit auf der Strecke um einige Minuten.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(top/wer)