Stau in NRW: Unfall auf der A1 mit brennendem Auto

Verkehrslage in NRW : Stau nach Unfall mit brennendem Auto auf der A1

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Auf der A1 bei Schwerte ist am Montagmorgen bei einem Unfall ein Auto in Brand geraten. Ein Fahrstreifen ist noch gesperrt, der Verkehr staut sich. Auch auf anderen Strecken in NRW müssen Autofahrer am Morgen mehr Zeit einplanen.

Auf vielen Autobahnen in NRW kommt der Verkehr am Montagmorgen nur langsam voran. Es gibt rund 150 Kilometer Stau (Stand: 7.05 Uhr). Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.

Auf der A1 bei Schwerte ist am Morgen nach einem Unfall ein Auto in Brand geraten. Eine Person sei bei dem Unglück mit zwei weiteren Wagen mittelschwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Aus dem brennenden Wagen hätten sich aber alle Insassen frühzeitig retten können. Wie viele Personen in den Unfall verwickelt waren, ist noch unklar. Auch zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Aufgrund eines „Splitterfeldes“ auf der Straße wurde die A1 Richtung Münster zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna gesperrt. Seit 7 Uhr ist wieder ein Fahrstreifen frei. Es gibt immer noch etwa 6 Kilometer Stau.

Auf der A2 von Hannover in Richtung Dortmund hat es zwischen Hamm und Kamen/Bergkamen ebenfalls einen Unfall gegeben. Wegen Bergungsarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei, es gibt zehn Kilometer Stau.

Auf der A46 von Wuppertal in Richtung Düsseldorf staut sich der Verkehr zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost auf etwa sechs Kilometern, von Heinsberg in Richtung Düsseldorf zwischen dem Kreuz Holz und Neuss-Holzheim auf 10 Kilometern.

Auf mehreren Abschnitten der A57 gibt es vom Niederrhein aus in Fahrtrichtung Köln Stau und stockenden Verkehr. Zwischen Uedem und Alpen müssen Autofahrer wegen stockenden Verkehrs etwa zehn Minuten mehr einplanen. Zwischen dem Kreuz Kamp-Lintfort und Krefeld-Zentrum gibt es 15 Kilometer stockenden Verkehr, zwischen Dormagen und Köln-Chorweiler stockt der Verkehr auf einer Strecke von sechs Kilometern.

(jco/dpa)