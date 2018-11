Stau in NRW: Unfall auf A57 - ein Fahrstreifen gesperrt

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Auf der A57 ist hinter dem Kreuz Kaarst ein Fahrstreifen nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr staut sich. Auch auf anderen Strecken in NRW müssen Autofahrer am Morgen mehr Zeit einplanen.

Auf vielen Autobahnen in NRW kommt der Verkehr am Dienstagmorgen nur langsam voran. Es gibt über 310 Kilometer Stau (Stand: 8.19 Uhr). Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.