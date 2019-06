Verkehrslage in NRW : Unfälle auf A46 und A1 sorgen für lange Staus

Verkehrslage in NRW

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen ist es am Montagmorgen voll. Derzeit werden rund 270 Kilometer Stau und stockender Verkehr gemeldet. Wo Pendler am längsten stehen.

Autofahrer müssen sich am Montag im Berufsverkehr auf lange Wartezeiten in NRW einstellen. Um 8.27 Uhr gibt es insgesamt rund 272 Kilometer Stau. Wir zeigen, wo Sie am längsten brauchen.