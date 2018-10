Stau in NRW: Staus nach Unfällen auf A40 und A42 - viel Verkehr auf A4 und A46

Verkehrslage in NRW : Lange Staus nach Unfällen auf A40 und A42

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Am Donnerstagmorgen gibt es zahlreiche Staus in NRW. Auf der A4 steht der Verkehr nach einem Unfall auf acht Kilometern Länge, auf der A42 gab es einen Unfall in einer Baustelle. Auch auf der A46 und der A52 brauchen Autofahrer bis zu 30 Minuten länger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagmorgen behindern an einigen Stellen in NRW Baustellen und Unfälle den Verkehr. Viele Menschen sind zurzeit auf dem Weg zur Arbeit, insgesamt gibt es fast 190 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 8.15 Uhr):

Auf der A2 Dortmund in Richtung Oberhausen staut sich der Verkehr zwischen Bottrop und Kreuz Oberhausen auf fünf Kilometer Länge, es kommt zu zehn Minuten Verzögerung.

Ein sechs Kilometer langer Stau auf der A3 in Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Hilden und Ratingen-Ost führt zu 20 Minuten Verzögerung.

Auf der A4 zwischen Merzenich und Kerpen in Fahrtrichtung Köln gab es einen Unfall, hier staut sich der Verkehr auf rund acht Kilometer Länge, es kommt zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Zu mehreren Behinderungen kommt es auf der A40. In Richtung Essen staut es sich zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Zentrum nach einem Unfall. Hier dauert es 45 Minuten länger. In Richtung Dortmund müssen Autofahrer zwischen Dortmund-Kley und Anschluss B1 mehr als 20 Minuten zusätzlich einrechnen. In Fahrtrichtung Duisburg kommt es zwischen Moers-Zentrum und Rheinbrücke Neuenkamp zu zehn Minuten Verzögerung, sogar 20 Minuten länger benötigen Autofahrer zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Frillendorf.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A42 Kamp-Lintfort in Richtung Dortmund hat es zwischen Bottrop-Süd und Gelsenkirchen einen Unfall gegeben. Die Folge sind sechs Kilometer Stau und 30 Minuten Verzögerung.

Auf der A46 in Richtung Düsseldorf staut es sich zwischen Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Sonnborn (+20 Minuten) und zwischen Grevenbroich und dem Kreuz Neuss-West (+10 Minuten). In Richtung Wuppertal verzögert sich die Weiterfahrt zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Oberbarmen nach einem Unfall um mehr als 30 Minuten.

Zwischen Mönchengladbach-Hardt und Mönchengladbach-Neuwerk kommt es auf der A52 in Richtung Düsseldorf zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(csr)