Stau in NRW: Staus auf A3, A40, A42 und A46 - Autofahrer brauchen Geduld

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Am Freitagmorgen gibt es zahlreiche Staus auf den Autobahnen in NRW. Derzeit besonders betroffen ist der Berufsverkehr auf der A3, der A40, A42 und der A46.

Auf der A3 Köln in Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Hilden und Ratingen-Ost gibt es derzeit vier Kilometer Stau, die Verzögerung beträgt 20 Minuten. Wegen Bauarbeiten ist dort nur ein Fahrstreifen frei. Auf der Strecke Arnheim in Richtung Köln zwischen Oberhausen-Holten und Kreuz Kaiserberg stockt der Verkehr auf fünf Kilometern, es dauert rund zehn Minuten länger.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Auf der A40 gibt es mehrere Verzögerungen: Dortmund in Richtung Essen zwischen Dortmund-Lütgendortmund und Bochum-Stadion stockt der Verkehr auf vier Kilometern, es dauert rund zehn Minuten länger.

Dortmund in Richtung Duisburg zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Essen-Frillendorf dauert es rund zehn Minuten länger.

Duisburg in Richtung Essen zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Holsterhausen stockt der Verkehr auf vier Kilometern, es dauert ebenfalls rund zehn Minuten länger.