Volle Autobahnen am Bahnstreikmorgen : Über 400 Kilometer Stau in NRW - Düsseldorf-Pendler brauchen viel Geduld

Düsseldorf Am Montag brauchen Pendler auf den Autobahnen rund um Düsseldorf wieder starke Nerven. Aber auch in Richtung Köln sieht es aktuell nicht besser aus. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

Am Tag des großen Bahnstreiks deutschlandweit gibt es auch auf den Autobahnen lange Staus in NRW. Um 8.24 Uhr gibt es rund 400 Kilometer Stau auf den Autobahnen in NRW. Wir geben einen Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.