Stau in NRW: Sieben Kilometer nach Unfall auf der A46

Aktuelle Verkehrslage in NRW : Sieben Kilometer Stau nach Unfall auf der A46

Düsseldorf Am Dienstagmorgen stockt der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Vor allem auf der A46 in Richtung Düsseldorf ist viel los. Wegen eines Unfalls brauchen Autofahrer zwischen dem Dreieck Mönchengladbach-Wanlo und Jüchen mehr als eine halbe Stunde länger.

Autofahrer müssen am Dienstag auf dem Weg zur Arbeit wieder Geduld mitbringen. Bereits am frühen Morgen (Stand: 7.10 Uhr) gibt es in der Region fast 70 Kilometer Stau. Wir sagen Ihnen, wo es besonders hakt.



A1

- Dortmund in Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West, drei Kilometer stockender Verkehr

- Euskirchen in Richtung Köln zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-Nord, drei Kilometer stockender Verkehr

A3

- Arnheim in Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Oberhausen und Oberhausen-Holten, drei Kilometer stockender Verkehr

- Köln in Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Hilden und Kreuz Ratingen-Ost, drei Kilometer stockender Verkehr

A40

- Dortmund in Richtung Essen zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Essen-Kray, mehr als zehn Minuten plus sowie vier Kilometer stockender Verkehr

- Venlo in Richtung Duisburg zwischen Kreuz Moers und Duisburg-Homberg, etwa 45 Minuten plus sowie fünf Kilometer Stau wegen Brückenarbeiten

A42

- Kamp-Lintfort in Richtung Dortmund zwischen Duisburg-Beeckerwerth und Kreuz Duisburg-Nord, mehr als zehn Minuten plus sowie vier Kilometer Stau

A43

- Recklinghausen in Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Hochlarmark und Herne-Eickel, mehr als zehn Minuten plus sowie drei Kilometer stockender Verkehr

A45

- Hagen in Richtung Gießen zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord, zwei Kilometer Stau

A46

- Wuppertal in Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Varresbeck und Haan-Ost, etwa 20 Minuten plus sowie vier Kilometer Stau

- Heinsberg in Richtung Düsseldorf zwischen Dreieck Mönchengladbach-Wanlo und Jüchen, etwa eine Stunde plus sowie sieben Kilometer Stau

- Heinsberg in Richtung Wuppertal zwischen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk, zwei Kilometer Stau

- Düsseldorf in Richtung Wuppertal zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg, zwei Kilometer Stau

A52

- Essen in Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Rath und Mörsenbroicher Ei, ein Kilometer Stau

- Roermond in Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mönchengladbach-Neuwerk, mehr als zehn Minuten plus sowie drei Kilometer stockender Verkehr

A57

- Nimwegen in Richtung Köln zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Zentrum, etwa 20 Minuten plus sowie acht Kilometer stockender Verkehr

- Krefeld in Richtung Köln zwischen Dormagen und Köln-Chorweiler, mehr als zehn Minuten plus, vier Kilometer stockender Verkehr

A59

- Dinslaken in Richtung Duisburg zwischen Kreuz Duisburg-Marxloh und Duisburg-Ruhrort, mehr als zehn Minuten plus sowie drei Kilometer stockender Verkehr



A555

- Bonn in Richtung Köln zwischen Köln-Rodenkirchen und Kreuz Köln-Süd, zwei Kilometer Stau

A565

- Meckenheim in Richtung Bonn zwischen Kreuz Bonn-Nord und Dreieck Bonn-Nordost, etwa zehn Minuten plus sowie drei Kilometer Stau

