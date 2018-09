Stau in NRW: Sechs Kilometer stockender Verkehr auf A46

Düsseldorf Am Mittwochmorgen stockt der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Vor allem auf der A46 rund um Düsseldorf und Neuss ist viel los. Gerade zwischen Grevenbroich und dem Kreuz Neuss-West brauchen Autofahrer viel Geduld.

Mehr als 140 Kilometer Stau gibt es am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen (Stand: 8.30 Uhr). Vor allem rund um Düsseldorf gibt es teils lange Wartezeiten auf den Autobahnen. Wie bereits in den vergangenen Tagen ist vor allem die A46 betroffen: In Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Varresbeck und Haan-Ost verzögert sich die Weiterfahrt um mehr als zehn Minuten. Grund dafür ist ein drei Kilometer langer Stau. Auch zwischen Jüchen und dem Kreuz Neuss-West gibt es Probleme: Ein Plus von einer Viertelstunde aufgrund von sechs Kilometern stockendem Verkehr. In Richtung Wuppertal zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Düsseldorf-Bilk gibt es einen zwei Kilometer langen Stau.