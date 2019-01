Verkehr in NRW: Rund 30 Kilometer Stau auf A57 und A46 in Richtung Düsseldorf

Rund 30 Kilometer Stau auf A57 und A46 in Richtung Düsseldorf

Verkehr in NRW

Düsseldorf Staus und stockender Verkehr herrschen am Dienstag auf den Autobahnen in NRW. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

Am Montag müssen sich Pendler bis in den späten Morgen hinein gedulden. Um 7.45 Uhr gibt es noch 190 Kilometer Stau. Wir geben einen Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.