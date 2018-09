Stau in NRW: Lange Staus nach Unfällen auf A52 und A57

Aktuelle Verkehrslage in NRW : Lange Staus nach Unfällen auf A52 und A57

Stau auf einer Autobahn (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Am Donnerstagmorgen stockt der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Vor allem die A52 und A57 sind betroffen: Dort ereigneten sich Verkehrsunfälle. Auch auf der A46 und A3 rund um Düsseldorf brauchen Autofahrer viel Geduld.

Mehr als 220 Kilometer Stau gibt es am Donnerstagmorgen in Nordrhein-Westfalen (Stand: 7.55 Uhr). Schuld daran sind unter anderem zwei Unfälle: Auf der A52 in Richtung Düsseldorf zwischen Schiefbahn und Büderich staut sich der Verkehr auf einer Länge von acht Kilometern. Autofahrer brauchen auf dieser Strecke etwa eine halbe Stunde länger. Auf der A57 in Richtung Köln gab es zwischen Moers-Kapellen und Krefeld-Oppum einen Unfall: Die Weiterfahrt verzögert sich dort um etwa 20 Minuten, der Verkehr stockt auf einer Länge von acht Kilometern.

Ebenfalls viel Geduld benötigen Pendler auf der A57: In Richtung Köln zwischen Dormagen und dem Kreuz Köln-Nord stockt der Verkehr auf neun Kilometer Länge - dort brauchen Pendler 20 Minuten mehr. Auch in der Gegenrichtung sieht es nicht besser aus: In Richtung Krefeld stockt der Verkehr zwischen Köln-Chorweiler und Dormagen auf einer Länge von neun Kilometern.

Auch rund um Düsseldorf gibt es teils lange Wartezeiten auf den Autobahnen. Auf der A46 in Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost verzögert sich die Weiterfahrt um etwa 20 Minuten. Grund dafür ist ein fünf Kilometer langer Stau. Auch zwischen Grevenbroich und dem Kreuz Neuss-West gibt es Probleme: Pendler brauchen dort eine Viertelstunde länger aufgrund von fünf Kilometern stockendem Verkehr. In Richtung Wuppertal gibt es außerdem zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Düsseldorf-Bilk drei Kilometer Stau.

Auf der A3 in Richtung Oberhausen stockt der Verkehr zwischen dem Kreuz Hilden und dem Kreuz Ratingen-Ost auf einer Länge von acht Kilometern - 20 Minuten Verzögerung sind die Folge. Auf der A4 in Richtung Köln ist im Kreuz Köln-Ost bis 10 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. Autofahrer brauchen dort Geduld - und bis zu einer halben Stunde länger. Der Verkehr stockt zwischen Overath und Kreuz Köln-Ost auf 15 Kilometern.

Auch in anderen Teilen von NRW gibt es am Donnerstagmorgen Verzögerungen: Auf der A1 in Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West brauchen Pendler am Donnerstagmorgen zehn Minuten länger: Es gibt dort vier Kilometer stockenden Verkehr. Auf der A40 in Richtung Duisburg staut sich der Verkehr auf vier Kilometern zwischen Moers-Zentrum und Duisburg-Homberg - ein Plus von 20 Minuten. Zudem gibt es auf der A42 in Richtung Dortmund Probleme: Der Verkehr zwischen Duisburg-Beeckerwerth und Kreuz Duisburg-Nord stockt auf vier Kilometern Länge.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(mba)