Stau in NRW: Kilometerlange Staus auf A52 und A46

Düsseldorf Am Montagmorgen stockt der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Auf den Autobahnen rund um Düsseldorf brauchen Pendler besonders viel Geduld.

Am Montagmorgen gibt es bislang rund 200 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen (Stand: 8.03 Uhr). Auf der A57 in Richtung Köln war es am frühen Morgen besonders voll. Zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld-Oppum staute sich der Verkehr auf rund acht Kilometern. Mittlerweile hat sich die Lage dort etwas entspannt. Der Verkehr stockt noch auf rund fünf Kilometern.