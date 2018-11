Stau in NRW: Defektes Auto auf A52

Verkehrslage in NRW : Defektes Auto auf A52 - mehrere Kilometer Stau

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Auf der A52 staut sich der Verkehr schon am frühen Donnerstagmorgen an mehreren Stellen. Auf der A57 und der A46 gibt es ebenfalls lange Staus. Ein Überblick.

Auf vielen Strecken in NRW kommen Autofahrer am Donnerstagmorgen nur langsam voran. Es gibt mehr als 200 Kilometer Stau und stockenden Verkehr (Stand: 7.35 Uhr). Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region. Hier lesen Sie, warum es im November besonders viel Stau auf den Straßen gibt.

Auf der A46 staut sich der Verkehr an mehreren Stellen. Von Heinsberg in Richtung Düsseldorf gibt es zwischen dem Kreuz Holz und Neuss-Holzheim 10 Kilometer Stau und stockenden Verkehr. In derselben Richtung gibt es zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Düsseldorf-Süd noch einmal etwa zwei Kilometer Stau. In der Gegenrichtung gibt es zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost sechs Kilometer Stau.

Auf der A52 (Roermond Richtung Düsseldorf) steht ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn. Zwischen Mönchengladbach-Hardt und Schiefbahn gibt es auf einer Strecke von 15 Kilometern stockenden Verkehr. Zwischen Dreieck Breitscheid und der Ruhrtalbrücke staut sich der Verkehr auf drei Kilometern. Auch von Essen in Richtung Düsseldorf gibt es Staus: Zwischen Essen-Rüttenscheid und Essen-Kettwig sowie zwischen dem Kreuz Düsseldorf-Nord und dem Mörsenbroicher Ei jeweils zwei Kilometer.

Auf der A57 (Nimwegen Richtung Köln) gibt es zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld-Oppum zehn Kilometer Stau. Zwischen Büttgen und Neuss Hafen gibt es weitere zwei Kilometer. Und ab Dormagen in Richtung Kreuz Köln-Nord gibt es noch einmal acht Kilometer stockenden Verkehr. In der Gegenrichtung vom Kreuz Köln-Nord in Richtung Dreieck Neuss-Süd stockt der Verkehr ebenfalls auf neun Kilometern.

